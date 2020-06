"Hołota chamska". Horała: Słowa adekwatne, nie wulgarne Fotorzepa, Jakub Czermiński

Adekwatne do zachowania opozycji, nie wulgarne - takie, zdaniem Marcina Horały, były skierowane prawdopodobnie pod adresem opozycji słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o "chamskiej hołocie". W Radiu Plus wiceminister infrastruktury ocenił też, że rozmawianie części posłów na sali posiedzeń podczas wystąpień innych to rzecz naturalna.