Autonomia Hongkongu. By wszyscy śpiewali hymn Chin

Zdjęcia demonstrantów przypartych przez policję do ścian biurowców i centrów handlowych w Hongkongu obiegły w środę światowe media. Funkcjonariusze wyłapywali mniejsze grupy, by nie zdążyły połączyć się w tłum.

Z doniesień zachodnich mediów wynika, że aresztowano co najmniej 200 osób. Hongkoński parlament został odcięty od reszty miasta przez służby, które uniemożliwiły zaplanowany tam protest. Zgromadzenie obradowało w sprawie ustawy o ochronie hymnu państwowego ChRL „Marsz ochotników”, za którego znieważenie będzie można trafić do więzienia nawet na trzy lata. Opozycja traktuje to jako ciąg dalszy podejmowanych przez Pekin prób zaszczepienia chińskiego patriotyzmu w autonomii.

Demonstranci śpiewają własny hymn „Glory to Hong Kong”, który powstał podczas ubiegłorocznych protestów, wywołanych przez kolejne plany Pekinu wobec autonomii. – Myślę, że to może być ostatnia szansa na walkę – mówi 20-letni protestujący student, cytowany przez „New York Times”.

– Wejście ustawy w takiej formie oznaczałoby sprowadzenie chińskich służb bezpieczeństwa do Hongkongu, gdzie będą mogły działać w jawny sposób, dokonywać zatrzymywać i aresztowań – tłumaczył ostatnio „Rzeczpospolotej” Michał Bogusz, analityk ds. Chin z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. – W rzeczywistości to złamanie zasady „jeden kraj, dwa systemy” – mówił.

Zasada obowiązuje, odkąd Chiny w 1997 roku przejęły Hongkong od Brytyjczyków. Od tamtej pory autonomia ma własny system prawny i politykę gospodarczą, umowa gwarantowała to do 2047 roku.

To dzięki temu, jeżeli chodzi o wolność słowa czy prawa obywatelskie, mieszkańcy Hongkongu mogli sobie pozwolić na o wiele więcej niż mieszkańcy kontynentalnych Chin. Propekińska administracja Hongkongu poparła już forsowaną przez Komunistyczną Partię Chin ustawę. Gotowość do „obrony władz Chin” w prowincji zadeklarował też dowódca garnizonu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Hongkongu.

Tymczasem Larry Kudlow, doradca ekonomiczny Białego Domu, w wywiadzie dla Fox Business Network zachęcał amerykańskie firmy do przeprowadzenia się z Hongkongu i kontynentalnych Chin do USA. – Zrobimy wszystko, co jest możliwe, by pokryć straty. I pokryjemy koszty przeprowadzki – mówił.