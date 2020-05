Budka przerwał wywiad w Trójce. "Polecam muzykę"

Piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" odnosi się do wizyty byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego na grobie matki na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 10 kwietnia, gdy z powodu epidemii koronawirusa nekropolia była zamknięta dla osób odwiedzających groby.

Przewodniczący PO powiedział w Trójce, że chciałby się solidaryzować ze wszystkimi dziennikarzami, którzy rzetelnie wykonują swój zawód. Budka dodał, że nie zgadza się z tym, co w ostatnich dniach stało się w Polskim Radiu.

- Nie zgadzam się na powrót cenzury - zadeklarował. Polityk oświadczył, że Trójka była dla niego wielką wartością i że chciałby, by tak pozostało. Dziennikarzy, którzy w ostatnim czasie odeszli ze stacji - Marka Niedźwieckiego, Wojciecha Manna i Marcina Kydryńskiego - nazwał symbolami Trójki.

- Dziś jest czas, by powiedzieć "stop" metodom, które niszczą Polskie Radio, które są niegodne - mówił Budka. - Chcę zapewnić, że normalność wróci do mediów publicznych - dodał zaznaczając, że to dziennikarze, nie politycy, powinni odpowiadać za programy.

- Dlatego w geście solidarności z tymi, którzy odeszli z Polskiego Radia (...) dzisiaj nie będę mógł wziąć udziału w tej audycji - powiedział szef PO dodając, iż poleca puszczenie muzyki oraz by wszyscy zastanowili się nad wartościami. Wyraził nadzieję, że "ludzie, którzy niszczą Trójkę" - którymi, według niego, są członkowie obozu władzy i kierownictwa stacji - odejdą.