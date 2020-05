Koalicja Obywatelska złoży wniosek o kontrolę oświadczeń majątkowych Szumowskiego

Zdaniem polityka, nie zadziałały służby państwowe, w tym między innymi CBA i ABW. - To sprawne państwo powinno to kontrolować, powinno robić to CBA, ale ono tego nie robi - powiedział Kropiwnicki. Poseł dodał, że KO złoży wniosek do CBA o kontrolę oświadczeń majątkowych szefa resortu zdrowia. - Będziemy składali wniosek o kontrolę przez CBA oświadczeń majątkowych ministra Szumowskiego oraz również kontrolę wszystkich zakupów COVID-owskich, czyli tych związanych z pandemią, które realizowało Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje publiczne - zaznaczył polityk i dodał, że KO będzie wyjaśniała tę kwestię "do samego końca".