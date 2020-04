Tomasz Grodzki: Dyskutowany jest pomysł zmiany marszałka Sejmu

W rozmowie z TOK FM marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział, że prowadzone negocjacje idą w dobrym kierunku. - Musimy spisać te oczekiwania, które by byłyby w stosunku do lidera Porozumienia Jarosława Gowina. Musimy też między ugrupowaniami opozycji ustalić granice naszych kompromisów - powiedział.

- Opozycja ma w planie doprowadzić do przesunięcia terminu wyborów z dwóch powodów, które są stałe i niezmienne: zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Polek i Polaków oraz zapewnienie demokratycznych standardów wyborów prezydenta Rzeczypospolitej. Wszystko inne to są działania, które mogą być planowane, mogą być omawiane, ale pierwsze i najważniejsze zadanie to jest zapewnienie bezpiecznych i demokratycznych wyborów - kontynuował Grodzki.

Marszałek Senatu nie chciał deklarować, jaki może być finał trwających negocjacji. Przyznał jednocześnie, że dyskutowany jest pomysł przedstawienia kandydatury Jarosława Gowina na marszałka Sejmu.

Grodzki zapowiedział również, że Senat prawdopodobnie odrzuci ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. - W odniesieniu do tego projektu, wobec zdecydowanie i to bardzo krytycznych opinii, które spływają codziennie do Senatu, wygląda na to, że ten projekt będzie odrzucony - mówił.