Jarosław Kaczyński wspomina Lecha Kaczyńskiego. "My wszyscy z niego"

- Bez Lecha Kaczyńskiego nie byłoby możliwe powstanie Prawa i Sprawiedliwości - ocenił w radiowej Jedynce prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dziesięć lat temu, 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem rozbił się samolot Tu-154M, którym polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. W Programie Pierwszym Polskiego Radia prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany, czy bez wkładu Lecha Kaczyńskiego możliwe byłoby powstanie Prawa i Sprawiedliwości i zwycięstwo tej formacji w wyborach. Poniżej dalsza część artykułu

– Mogę powiedzieć jednoznacznie: nie byłoby to możliwe i to już od początków tej drogi, ja mówię o drodze od 1989 roku - powiedział prezes PiS. - Porozumienie Centrum, które było formacją racjonalnie przeciwstawiającą się postkomunizmowi, było czymś, co nie powstałoby z całą pewnością, gdyby patronem tego całego przedsięwzięcia nie był Lech Kaczyński, wówczas pierwszy zastępca przewodniczącego Solidarności - dodał były premier zastrzegając, że jego brat nie należał do partii, lecz był członkiem klubu parlamentarnego. - Natomiast nie ma w ogóle nawet cienia jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że tego by się nie udało stworzyć, gdyby nie jego pozycja, nie jego wsparcie, nie to, że był i był kimś dla bardzo wtedy liczącej się Solidarności ogromnie ważnym - mówił Jarosław Kaczyński.

"Prawo i Sprawiedliwość byłoby co najwyżej pomysłem" - Myśmy kilka lat przed tym momentem, w którym mój świętej pamięci brat został ministrem, prowadzili akcję zmierzająca do zaostrzenia walki z przestępczością, przynajmniej od 1994 roku, a początki były nawet wcześniej, ale bez żadnych skutków - powiedział prezes PiS. Dodał, że w 2000 r. Lech Kaczyński został szefem resortu sprawiedliwości "i zaczął tę ideę wcielać w życie", co "dało mu potężną popularność". - Dlatego mogliśmy stworzyć Prawo i Sprawiedliwość. Bez tego cały ten zamysł po prostu w ogóle by nie powstał. Prawica byłaby przegrana, rozbita, a Prawo i Sprawiedliwość byłoby co najwyżej jakimś pomysłem, jakąś ideą, niczym więcej - ocenił były premier. – Krótko mówiąc: my wszyscy z niego – tak można to określić, i to przede wszystkim jest przesłanka jego wpisania się w polską historię w sposób bardzo poważny, jako jednego z najwybitniejszych, najbardziej znaczących ludzi nowoczesnych dziejów Polski - dodał.