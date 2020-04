Nagranie Gowina. "Budżet stać na trzy miesiące stanu klęski żywiołowej"

- Z punktu widzenia sprawności przeciwdziałania epidemii i jej skutkom stan klęski żywiołowej w tym momencie do niczego nie jest nam potrzebny. Jego wprowadzenie byłoby niewątpliwie niezbędne, żeby unieważnić datę 10 maja. Ale zwróćcie państwo uwagę na taki oto fakt, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wiąże się z określonymi konsekwencjami dla budżetu, konsekwencjami bardzo dużymi, dlatego że stan klęski żywiołowej zobowiązuje państwo do pokrycia przedsiębiorcom szkód. Być może polski budżet stać jest na to przez jeden, dwa, no może trzy miesiące, ale na pewno nie dłużej - powiedział na telekonferencji Gowin.

"Mówię to nie jako polityk, tylko jako minister nauki"

Wicepremier poprosił ZMP o "rozważenie zajęcia takiego stanowiska", że "wybory powinny być przeniesione na przyszły rok".

- Przyszły rok to jest pierwszy termin, który się wydaje bezpieczny z punktu widzenia skali epidemii. I to jest to stanowisko, które chcę państwu przedstawić - podkreślam, że teraz mówię to nie jako polityk, tylko jako minister nauki - oświadczył.

Jarosław Gowin nie zgadza się z propozycją PiS, by wybory odbyły się 10 maja, korespondencyjnie, ani z postulatem części opozycji, by zostały przeniesione na jesień. Lider Porozumienia zaproponował, by zmienić konstytucję - wprowadzić jedną, siedmioletnią kadencję prezydenta i przedłużyć kadencję Andrzeja Dudy o dwa lata, bez możliwości reelekcji.

W poniedziałek Sejm rozpatrzy złożony przez PiS (wraz z autopoprawką) projekt ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego, które miałoby obowiązywać w wyborach prezydenckich 10 maja.