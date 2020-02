Tajlandia: Sąd rozwiązuje partię opozycyjną

Wyrok zapadł na mniej niż rok przed wyborami parlamentarnymi, które mają zakończyć rządy wojskowych w Tajlandii. Wzmacnia on w parlamencie pozycję koalicji, na czele której stoi premier Prayuth Chan-ocha, były przywódca junty, który doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu w 2014 roku.

Future Forward Party i jej lider Thanathorn Juangroongruangkit krytykują rządzących krajem wojskowych. Lider ugrupowania jest miliarderem. Partia zajęła trzecie miejsce w ostatnich wyborach parlamentarnych obsadzając 81 z 500 miejsc w parlamencie. Ugrupowanie zdobyło spore poparcie wśród młodych wyborców.

Teraz Sąd Konstytucyjny rozwiązał partię orzekając, że ta - wbrew prawu - przyjęła pożyczkę w wysokości 6 mln dolarów od swojego lidera.

Sędzia nakazał rozwiązanie partii za złamanie przepisów o partiach politycznych z 2017 roku.

Ponadto Thanathorn Juangroongruangkit i 15 wysokich rangą członków partii ma zakaz angażowania się w politykę przez 10 lat.

Partia i jej lider zaprzeczają, jakoby złamali prawo.

- Chcą nas zniszczyć, ale to czas, by udowodnić, że nie mogą nas zniszczyć. Musimy być silniejsi - powiedział Thanathorn do swoich zwolenników po zapadnięciu wyroku.

Thanathorn podkreślił, że jego ugrupowanie jest "czymś więcej niż partią". - Można rozwiązać partię, ale nie można pozbyć się jej członków - dodał.

Tymczasem premier wzywa do uszanowania wyroku sądu.