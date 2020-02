Tusk o instytucjach RP: Odór przestępstwa, gangu i mafii

Były szef RE mówił m.in., że jest mu bardzo trudno, będąc zarówno w Polsce, jak i za granicą, wytłumaczyć, co się obecnie dzieje w Polsce.

- Jak wytłumaczyć to, że szefem NIK, miejsca, gdzie zaufanie, czystość, transparentność jest kluczowa, żeby ubiegać się o takie stanowisko, został ktoś, kogo chce się aresztować, kontrolować i chcą to zrobić ci, którzy go wybrali - komentował Tusk.

Polityk tłumaczył, że nawet przywódcy krajów o mniej rozwiniętej niż w Polsce demokracji nie potrafią pojąć tego, co się dzieje w Polsce i jak bardzo posunęła się "degrengolada władzy".