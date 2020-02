Szefowa Kancelarii Sejmu z wysokimi nagrodami

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało WP.pl, że nagrody dla Agnieszki Kaczmarskiej były przyznawane trzykrotnie w 2019 roku.

W kwietniu i maju szefowa Kancelarii Sejmu otrzymała po 15 440,31 zł, a w listopadzie 14 447,09 zł.

Jakie były powody przyznawania nagród? "Zajmowanie stanowiska Szefa Kancelarii Sejmu wymaga wykorzystania zdolności organizacyjnych, doświadczenia, a także pełnego zaangażowania. Wiąże się to z koniecznością posiadania rozległej wiedzy związanej z parlamentaryzmem, poważnym ograniczeniem czasu prywatnego, koniecznością stałej gotowości do realizacji nowych zadań, brakiem możliwości ograniczenia czasu pracy do przyjętych norm" - tłumaczy CIS.