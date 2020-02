Turcja: Fala aresztowań przeciwników Erdogana

Ponadto nakazano aresztowanie 157 oficerów tureckiej armii - z czego 101 wciąż pełni w niej służbę i 71 pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wszystkie te osoby są podejrzewane o związki z Gülenem.

15 lipca 2016 roku w Turcji doszło do nieudanej próby wojskowego zamachu stanu wymierzonego w prezydenta Erdogana. W czasie walk do jakich doszło w czasie zamachu zginęło ok. 250 osób, a ponad 2000 zostało rannych.

Od tego czasu trwają represję wobec osób podejrzanych o związki z Gülenem. Dotychczas aresztowano 77 tys. osób, a ok. 130 tysięcy innych wydalono ze służby lub zwolniono z pracy w państwowych instytucjach.

Władze Turcji uważają, że Gülen stworzył w Turcji siatkę, której zadaniem miało być przejęcie władzy w kraju.

Sam Gülen zaprzecza, jakoby miał związek z zamachem stanu. Mimo to Turcja domaga się jego ekstradycji - po powrocie do Turcji miałby stanąć przed sądem w związku z oskarżeniami pod jego adresem.