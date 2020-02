CBA u szefa NIK. "Porachunki jak na Sycylii"

Kłótni w PiSowskiej rodzinie ciąg dalszy. Banaś zapowiedział dalsze kontrole NIK - CBA przeszukuje jego mieszkanie.Agent Tomek opowiedział o tym jak kazano mu fabrykiwać dowody-zatrzymano go. Nie dajcie się nabrać. To tylko porachunki w PiSowskiej „rodzinie”. Jak na Sycylii...

Sprawę komentują politycy opozycji. "Kłótni w PiSowskiej rodzinie ciąg dalszy. Banaś zapowiedział dalsze kontrole NIK - CBA przeszukuje jego mieszkanie.Agent Tomek opowiedział o tym jak kazano mu fabrykować dowody-zatrzymano go. Nie dajcie się nabrać. To tylko porachunki w PiSowskiej „rodzinie”. Jak na Sycylii..." - napisał poseł PO Marcin Kierwiński.

CBA jak zwykle do usług partii rządzącej. Żadne przeszukania u Banasia ani zatrzymanie agenta Tomka nie przykryją "faka" Lichockiej, ani 1 mld euro, które Polska straciła z Fund. Sprawiedliwej Transformacji. Inna sprawa, że Banaś i Kaczmarek to przecież rodowe kryształy PiS.

"CBA jak zwykle do usług partii rządzącej. Żadne przeszukania u Banasia ani zatrzymanie agenta Tomka nie przykryją "faka" Lichockiej, ani 1 mld euro, które Polska straciła z Fund. Sprawiedliwej Transformacji. Inna sprawa, że Banaś i Kaczmarek to przecież rodowe kryształy PiS" - skomentował Krzysztof Gawkowski.

"Areszty, CBA, listy pod KRS.. ależ wzmożenie wywołuje gest drapania się pod okiem... pomyślcie co by się działo gdyby to był środkowy palec do chorych na raka!" - to komentarz Barbary Nowackiej.