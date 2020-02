Giertych: Autorytarna władza zaczyna pożerać siebie nawzajem Fotorzepa, Robert Gardziński

"To co oglądamy dzisiaj od rana będą opisywać podręczniki historii jako kolejny paroksyzm autorytarnej władzy, która zaczyna pożerać siebie nawzajem" - pisze na swoim profilu na Facebooku Roman Giertych. Były wicepremier komentuje w ten sposób wejście CBA do siedziby NIK i jednoczesne rozpoczęcie kontroli NIK w Prokuraturze Krajowej. Z kolei rano pojawiła się informacja, że agenci CBA weszli do nieruchomości Mariana Banasia.