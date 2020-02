Teraz z UE wyjdzie Polska? Dera: Myślę, że nie

- To ogromna strata, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale jak ktoś oglądał wczoraj obrazki z Wielkiej Brytanii, to widział, że to nie jest coś zrobione przeciwko społeczeństwu - stwierdził w RMF FM Andrzej Dera podkreślając, że decyzję o brexicie Brytyjczycy podjęli w referendum, a potwierdzili w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Lider Partii Brexit Nigel Farage ocenił w europarlamencie, że opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej będzie początkiem daleko idących zmian we Wspólnocie. Obok Danii i Włoch wymienił Polskę jako państwa, które, w jego ocenie, najszybciej opuszczą UE.

Pytany, czy Polska będzie następna po Wielkiej Brytanii, Dera ocenił, że nie. - To jest nieprawda - dodał, odnosząc się do prognoz Farage'a. Zaznaczył, że brexit jest "lekcją dla wszystkich i dla Komisji Europejskiej".

- Brytyjczycy mówią, że nie godzili się na takie traktowanie w Unii Europejskiej, nie godzili się na dyktat płynący z Brukseli, to jest dumny naród - podkreślił prezydencki minister.

Wyraził obawy o przyszłość Unii Europejskiej, jeśli "ta polityka" będzie nadal prowadzona "w ten sposób".

- W założeniu Unia Europejska miała być miejscem, gdzie się współpracuje, rozmawia, ustala, uzgadnia, natomiast w pewnym momencie przekroczono, zapomniano o tym i zaczęto stosować dyktat, a takie dumne państwo jak Wielka Brytania sobie nie pozwoli na to i społeczeństwo powiedziało - my w takiej Unii być nie chcemy i wyszli skutecznie, więc jest to strata - powiedział Dera.