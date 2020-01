Wielka Brytania opuściła Unię Europejską

31 stycznia 2020 roku o godzinie 23:00 czasu brytyjskiego (24:00 czasu polskiego) Wielka Brytania jako pierwszy w historii UE kraj opuściła Unię Europejską. Od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku trwał będzie okres przejściowy w relacjach UE z Wielką Brytanią - do tego czasu musi dojść do wynegocjowania umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią - jeśli to się nie uda dojdzie do tzw. twardego brexitu.

Wielka Brytania została członkiem Wspólnoty Europejskiej (od 1993 roku - Unii Europejskiej) w 1973 roku (przystępowała do niej w tym samym czasie co Irlandia i Dania. Do momentu wyjścia z UE była trzecim pod względem liczby ludności krajem Unii i jedną z trzech jej największych gospodarek (obok Niemiec i Francji). Poniżej dalsza część artykułu

Brytyjczycy podjęli decyzję o wyjściu z UE w referendum z 23 czerwca 2016 roku. Za wyjściem z Unii głosowało 51,89 proc. respondentów, przeciw - 48,11 proc. Zwolennicy pozostania w UE stanowili większość spośród głosujących w Szkocji (62 proc.) oraz Irlandii Północnej (56 proc.), a także na Gibraltarze (95,9 proc.). Ówczesny premier, David Cameron, który namawiał do głosowania w referendum za pozostaniem w UE po ogłoszeniu jego wyników podał się do dymisji. Premierem została wówczas Theresa May, a zadaniem jej gabinetu było przeprowadzenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Udana misja Johnsona Następcą May na stanowisku szefa rządu został Boris Johnson - który przed referendum ws. brexitu był jedną z twarzy kampanii prowadzonej na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Johnson wyszedł z rządu May latem 2018 roku nie zgadzając się na przyjęte przez nią założenia umowy brexitowej (tzw. plan z Chequers). Johnson obiecywał, że jego rząd nie poprosi o kolejne przełożenie brexitu i doprowadzi do wyjścia z UE 31 października 2019 roku - nawet jeśli miałby to być brexit bez umowy. Johnson wygrał wybory wewnętrzne i 24 lipca 2019 roku objął stanowisko premiera brytyjskiego rządu. Fakt, iż nie wykluczał on brexitu bez umowy wywołał sprzeciw części parlamentarzystów jego własnego ugrupowania. W efekcie Johnson utracił większość w Izbie Gmin, doprowadził do kryzysu politycznego podejmując decyzję o derogacji (zawieszeniu) parlamentu i nie był w stanie zablokować przyjęcia przez parlament tzw. ustawy Hilary'ego Benna, która nakładała na rząd obowiązek zwrócenia się do UE z prośbą o przełożenie brexitu w sytuacji, w której Izba Gmin do 19 października nie przyjęłaby umowy brexitowej i nie zgodziła się na brexit bez umowy. Przegrywając głosowanie ws. ustawy Benna Johnson został pierwszym premierem, który przegrał swoje pierwsze głosowanie w Izbie Gmin od 1793 r., gdy przydarzyło się to premierowi Williamowi Pittowi Młodszemu. Johnson - zgodnie z ustawą Benna - był zmuszony skierować do UE list z prośbą o przełożenie brexitu (w rzeczywistości wysłał do Brukseli dwa listy - tego z prośbą o przełożenie brexitu nie podpisał, w drugim wyjaśniał, że przekładanie brexitu nie jest korzystne dla żadnej ze stron). UE przyjęła wniosek - i przełożyła datę brexitu na 31 stycznia 2020 roku. Wcześniej Johnsonowi udało się wynegocjować z Brukselą nową umowę brexitową, która zastąpiła umowę wynegocjowaną przez Theresę May i przyjętą przez Unię 25 listopada 2018 roku. Umowa wynegocjowana przez Johnsona opierała się na zapisach umowy May - najpoważniejszą różnicą było wykreślenie z niej tzw. backstopu, czyli mechanizmu, który miał pozwolić na uniknięcie przywrócenia regularnej granicy celnej między Irlandią Północną a Irlandią po brexicie. Po przyjęciu przez UE wniosku o przełożenie brexitu na 31 stycznia Izba Gmin poparła wniosek Johnsona o przedterminowe wybory, które zostały rozpisane na 12 grudnia.

Wybory przyniosły torysom największe zwycięstwo od 1987 roku - Partia Konserwatywna zdobyła 365 mandatów w Izbie Gmin. Z kolei opozycyjna Partia Pracy zanotowała najgorszy wynik w wyborach od 1937 roku. Tak zdecydowane zwycięstwo torysów przesądziło sprawę brexitu. Nowa Izba Gmin przyjęła umowę brexitową, którą 29 stycznia zaakceptował Parlament Europejski, a 30 stycznia - Rada Europejska.