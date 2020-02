Merkel oburzona głosowaniem CDU z AfD. "Trzeba to cofnąć"

Dotychczas partie głównego nurtu w niemieckiej polityce odmawiały jakiejkolwiek współpracy z AfD. Partia ta cieszy się jednak dużym poparciem w Turyngii.

Wybory do parlamentu landu w październiku wygrała w Turyngii Lewica, która jednak nie zdobyła w nim większości.

Merkel, która obecnie przebywa z wizytą w RPA stwierdziła, że głosowanie w Turyngii "musi zostać cofnięte" co jest sugestią, że może dojść do przedterminowych wyborów do tamtejszego parlamentu.

- To był zły dzień dla demokracji, dzień, który zerwał z długą i będącą powodem do dumy tradycją wartości CDU. To niezgodne z poglądami CDU, z tym jak zachowywaliśmy się przez lata istnienia partii - oceniła kanclerz Niemiec.

Wielu innych polityków CDU - w tym liderka tej partii, Annegret Kramp-Karrenbauer, wezwała Kemmericha do dymisji.

Jak na razie Kemmerich wyklucza możliwość ustąpienia ze stanowiska.

W Niemczech przypomina się, że w 1930 roku NSDAP weszło w skład rządu Turyngii - i był to pierwszy taki sukces partii Adolfa Hitlera w Niemczech. Trzy lata później Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec.

AfD to partia antyimigrancka i antyislamska, a jej członkowie często są oskarżani o wybielanie nazistowskiej historii kraju.

W parlamencie federalnym Niemiec zasiada 89 parlamentarzystów AfD, co czyni z tej partii trzecią siłę w Bundestagu.