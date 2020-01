Kto będzie przewodniczącym PO? Dziś wybory

Głosowanie odbywa się w całym kraju, od 10 do 18. Bierze w nim udział ok. 9,5 tysiąca członków PO, którzy aby oddać głos, muszą udać się do lokali wyborczych i wrzucić głos do urny.

Jeśli sobotnie głosowanie nie zakończy się wyłonieniem szefa partii (żaden z kandydatów nie uzyska 50 proc. głosów), druga tura odbędzie się 8 lutego.

Faworytami głosowania są Borys Budka i Tomasz Siemoniak.