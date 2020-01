Dziambor: Jesteśmy narodem rozbrojonym. Polacy powinni mieć pozwolenia na broń

Poseł Konfederacji był pytany m.in. o sytuację w Rosji i jej wpływ na bezpieczeństwo Polski. - Mam nadzieję, że nic, co się dzieje w Rosji nie będzie groźne dla Polski - odparł.

- Jestem wolnościowcem z partii, która uważa, że podatki minimalne powinny być płacone m.in. właśnie po to, żeby wojsko było silne i żeby bezpieczeństwo Polaków było jak najmocniejsze - zaznaczył.

- Staję na stanowisku, że Polska powinna się zbroić i być silna, ponieważ Rosja zawsze jest zagrożeniem - dodał Artur Dziambor. - Rosja choćby nie wiem kiedy i jak bardzo była nam pozornie przychylna, to zawsze jednak jest zagrożeniem, ponieważ jest to imperium, które podskórnie uważa, że Polska powinna być częścią ich terenu - mówił.

Poseł Konfederacji ocenił, że Wojska Obrony Terytorialnej, które na początku swego istnienia "miały lekki falstart", są "wręcz niezbędnikiem". - Angażowanie się w nie uważam za bardzo pozytywny aspekt życia społecznego - podkreślił wyrażając nadzieję, że WOT "będą coraz bardziej popularne i coraz silniejsze".

Polityk opowiedział się też za uzbrojeniem Polaków. - My jesteśmy w tym momencie państwem rozbrojonym, narodem rozbrojonym troszkę, ponieważ jedyni posiadacze broni to służby mundurowe. Bartłomiej Sienkiewicz jak był ministrem (spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska - red.) powiedział, że monopol na przemoc może mieć władza i to był jego argument, dlaczego Polacy nie powinni mieć pozwolenia na broń. A ja uważam, że powinni mieć pozwolenia na broń - zaznaczył.

Według Dziambora, obywatele powinni przechodzić szkolenia na strzelnicach, by "każdy potrafił posługiwać się bronią". Poseł postulował ułatwienie dostępu do broni. - Ponieważ każdy Polak powinien mieć możliwość bronienia się we własnym domu - powiedział.

- Naród uzbrojony jest zupełnie inaczej traktowany przez ewentualnego wroga militarnego, ponieważ ten wróg militarny wie, że tak łatwo nie będzie. Naród rozbrojony tak naprawdę jest bezbronny i o tym trzeba pamiętać - podkreślił wiceprezes partii KORWiN.