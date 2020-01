Waszczykowski porównał Budkę do Gomułki. "Drobna uszczypliwość"

Polityka PiS zapytano na antenie TOK FM, jak zareagowałby, gdyby ktoś tak powiedział o Jarosławie Kaczyńskim lub Andrzeju Dudzie. - Ale tak mówią. W tym radiu - powiedział Waszczykowski. Były szef MSZ zaatakował także Leszka Balcerowicza, który miał według niego stwierdzić, że "Andrzej Duda zachowuje się jak Gomułka i mówi jak Moczar”.

Waszczykowskiemu wytłumaczono, że były wicepremier i minister finansów stwierdził, że polski prezydent mówi językiem Mieczysława Moczara oraz Władysława Gomułki. - Państwu to nie przeszkadza. A mój zawoalowany, delikatny tweet aluzyjny przeszkadza. W tym medium, które jest ikoną działalności antyrządowej, pani ma pretensję do jakiegoś zawoalowanego tweeta - stwierdził Waszczykowski w TOK FM. - Polityka pełna jest wzajemnych uszczypliwości. Ale nie jest to element przemysłu pogardy, tylko drobnej uszczypliwości. Natomiast z tamtej strony sypią się kalumnie. Cały przemysł pogardy został zorganizowany... Ja nie nazwałem nikogo Gomułką. (To - red.) tylko aluzje - dodał i podkreślił, że nie ma za co przepraszać Borysa Budki.