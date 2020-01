Austria: Porozumienie koalicyjne OeVP i Zielonych

Kierowana przez Sebastiana Kurza OeVP zdobyła we wrześniowych wyborach 37,5 proc. głosów - zbyt mało, by móc samodzielnie rządzić.

Nowym partnerem koalicyjnym partii Kurza będą Zieloni, którzy w wyborach zdobyli 13,9 proc. głosów.

Kanclerzem Austrii ma zostać Sebastian Kurz, wicekanclerzem - lider Zielonych Werner Kogler. Austria po Szwecji i Finlandii będzie kolejnym państwem z Zielonymi w rządzie. Reprezentantom partii Koglera mają przypaść cztery z piętnastu ministerstw.

- Osiągnęliśmy porozumienie - powiedział Kurz. - Udało nam się połączyć to, co najlepsze z obu światów - stwierdził. Odnosząc się do swych obietnic z kampanii wyborczej ocenił, że możliwe jest jednoczesne obniżenie obciążeń podatkowych oraz "zekologizowanie" systemu podatkowego. Zieloni domagali się, by produkty uznane za szkodzące środowisku były droższe.

Kogler powiedział, że w kwestii przyszłej polityki dotyczącej zmian klimatycznych jego partii udało się wynegocjować więcej, niż się spodziewała. - Austria powinna zostać europejskim i światowym liderem w tej materii - ocenił polityk.

Poprzednio OeVP była w koalicji z prawicową Austriacką Partią Wolności (FPOe). W maju koalicja rozpadła się w wyniku afery taśmowej po ujawnieniu nagrań, na których lider FPOe i wicekanclerz Heinz-Christian Strache obiecywał rzekomej rosyjskiej inwestorce państwowe kontrakty w zamian za wsparcie w kampanii.