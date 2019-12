Marszałek Senatu widzi podobieństwo do ataków na Adamowicza

Mecenas Jacek Dubois w przesłanym dziś oświadczeniu odniósł się do rozpowszechnianych w mediach informacji na temat rzekomego przyjmowania przez Tomasza Grodzkiego łapówek.

Pełnomocnik podkreśla, że pierwsze tego rodzaju oskarżenia dotyczące zdarzeń sprzed dwudziestu lat pojawiły się dopiero w momencie, gdy została mu powierzona funkcja Marszałka Senatu.

"Pan Marszałek dostrzega podobieństwo zaistniałej sytuacji do sytuacji tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, gdy media rządowe rozprzestrzeniały w przestrzeni publicznej zniesławiające go treści dając niejako przyzwolenie do dalszych takich zachowań".

Grodzki zapowiada, że "nie zamierzy przyjąć roli ofiary mediów i zdecydował się podjąć zdecydowane działania przeciwko osobom rozpowszechniającym zniesławiające go treści i zlecił swojemu pełnomocnikowi skierowanie w tej sprawie szeregu prywatnych aktów oskarżenia".