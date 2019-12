Boris Johnson nie zgadza się na drugie referendum w sprawie niepodległości Szkocji

Zdaniem Sturgeon, wyniki wyborów do Izby Gmin w Szkocji pokazują, że większość Szkotów chce "innej przyszłości niż ta wybrana przez resztę Wielkiej Brytanii", a premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nie ma mandatu, by wyprowadzać Szkocję z Unii Europejskiej. - Jako lider partii, która przegrała w Szkocji, nie ma prawa stać na naszej drodze - mówiła pierwsza minister. Oceniła, że mieszkańcy Szkocji mają prawo, by zdecydować o swej przyszłości. Jej zdaniem, większość Szkotów chce pozostać w UE.

Przed wyborami Boris Johnson mówił, że nie zgodzi się na kolejne referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Jak podkreślał, plebiscyt z 2014 r., w którym większość Szkotów opowiedziała się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie, miał być wydarzeniem, które zdarza się "raz na pokolenie".