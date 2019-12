Po konwencji PO: Czy Schetyna wystartuje na szefa partii?

Głosowania w prawyborach miało być swego rodzaju testem politycznej siły dla Schetyny. 125 głosów dla Jacka Jaśkowiaka - uznawanego za kandydata Schetyny, którego kampanię współprowadzili jego ludzie - to wynik niejednoznaczny. Nie jest to ani klęska dla Schetyny, ani też nie pokazuje wyrównanego starcia. Kidawa-Błońska zdobyła 345 głosów. Dlatego w kuluarach pada właśnie pytanie o to, czy Schetyna wystartuje. Ma czas do 5 stycznia na podjęcie decyzji. Będzie namawiany przez swoich ludzi, ale lider PO to jednocześnie mistrz taktycznego wycofywanie się. Wycofał się dwa razy we Wrocławiu w wyborach samorządowych (postawił na Alicję Chybicką i Kazimierza Michała Ujazdowskiego), wycofał się z kandydowania w Warszawie, nie wystawiał swojego kandydata na szefa klubu przeciwko Borysowi Budce.

Schetyna ma czas na ocenę układu sił w Platformie. Jego wystąpienie w trakcie konwencji było też podsumowaniem tego, co jego zdaniem się udało, przede wszystkim wyciągnięcia PO z kryzysu, w którym znalazła się w 2015 roku i poziomu poparcia "10 proc".

W PO są obawy, że po zmianie sposobu głosowania w wyborach na szefa PO 25 stycznia frekwencja będzie bardzo niska. To czas ferii zimowych i urlopów. Wcześniej głosowanie na przewodniczącego odbywało się korespondencyjnie, teraz - tak jak w wyborach na szefów regionów - będzie w specjalnych lokalach wyborczych. To oznacza, że przy wysokiej mobilizacji własnych zwolenników w terenie Schetyna może liczyć na dobry wynik. Najważniejsze - jeśli wystartuje - będzie dla niego wygranie już w I turze. Nie doszło do przesunięcia terminu wyborów, a takie obawy w Platformie były. Ale zmiana sposobu wyboru przewodniczącego, chociaż niewielka, może mieć wpływ na wynik. Możliwe, że powtórzy się scenariusz z soboty, jeśli chodzi o frekwencję, która będzie dużo niższa niż spodziewana.