Corbyn obiecuje Brytyjczykom podwyżki z pieniędzy bogaczy

Corbyn nazwał Program Partii pracy "najbardziej radykalnym i najambitniejszym planem transformacji brytyjskiej gospodarki w ciągu ostatnich dziesięcioleci".

- Przyjmuję sprzeciw miliarderów, ponieważ sprawimy, że ci z najwyższymi wypłatami będą mieli sprawiedliwy udział w płaceniu podatków, by pomóc sfinansowac światowej klasy usługi dla was - to prawdziwa zmiana - mówił Corbyn.

- Damy Wielkiej Brytanii podwyżki podnosząc poziom płacy minimalnej (living wage) do co najmniej 10 funtów za godzinę - dodał.