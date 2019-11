Hongkong w wyborach lokalnych zagłosował przeciw Pekinowi

Wynik wyborów będzie poważnym ciosem dla Pekinu. Nie spełniły się też nadzieje szefowej administracji Hongkongu, Carrie Lam, która liczyła, że coraz gwałtowniejsze protesty zachęcą milczącą większość do poparcia władz Hongkongu.

Tymczasem pragnący zmian politycy twierdzą, że wyniki wyborów są dowodem iż obywatele Hongkongu chcą mieć większy wpływ na rządy w mieście.

Uczestnicy trwających w Hongkongu od miesięcy demonstracji sformułowali pięć żądań, których spełnienia domagają się od władz Hongkongu. Chcą m.in. bezpośrednich wyborów władz miasta i wszczęcia postępowań przeciwko policjantom w związku z brutalnym tłumieniem przez nich protestów. Carrie Lam odrzuca te postulaty nazywając je "myśleniem życzeniowym".

Protesty w Hongkongu rozpoczęły się w związku z projektem zmian w prawie o ekstradycji, które umożliwiłyby sądzenie mieszkańców miasta przed sądami w Chinach, podporządkowanymi Komunistycznej Partii Chin. Pod presją coraz gwałtowniejszych demonstracji władze Hongkongu ostatecznie wycofały się z ustawy, ale nie uspokoiło to sytuacji w mieście.

Rady dzielnic, które wybierano w niedzielę, zajmują się polityką lokalną - m.in. kwestiami komunikacji miejskiej czy wywozu śmieci. Zazwyczaj wybory do nich nie budzą emocji, ale tym razem nabrały one politycznego znaczenia jako głos "za" lub "przeciw" protestom.

Chińskie media państwowe apelowały do mieszkańców Hongkongu, by głosowali przeciwko przemocy. W poniedziałek bagatelizują one wyniki wyborów w mieście.

"China Daily" pisze, że wysoka frekwencja wyborcza wskazuje na to, iż "niezależnie od tego jak brutalni są protestujący, zwykli mieszkańcy niepokoją się o swój własny dobrobyt". Frekwencja w wyborach wyniosła 71 proc.

Na razie wiadomo kto obsadził 241 z 452 mandatów do obsadzenia - 201 obsadzonych już mandatów trafiło do działaczy prodemokratycznych, 28 dla polityków prochińskich, a 12 - dla kandydatów niezależnych.