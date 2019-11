Polska zatrzymała weterana walk w Donbasie. MSZ wyjaśnia

Powodem zatrzymania jest list gończy Interpolu, wystawiony na wniosek Rosji.

Polski resort spraw zagranicznych potwierdza, że doszło do zatrzymania, ponieważ Polska zgodnie z przepisami, po informacji Interpolu jest do takich działań zobowiązana. - W sprawie zatrzymanego zdecyduje niezawisły sąd na podstawie przepisów prawa i po dokładnym przeanalizowaniu sprawy. Konsul Ukrainy w Polsce ma zapewniony kontakt z zatrzymanym, któremu przysługuje prawo do obrony - poinformowała rzeczniczka polskiego MSZ Ewa Suwara.

Polski minister spraw zagranicznych, przebywający w Berlinie na uroczystościach z okazji 30 rocznicy upadku muru berlińskiego, także wyjaśnił, że polskie służby są zobowiązane do respektowania porozumienia z Interpolem i zatrzymywania osób ściganych listem gończym. Powiedział też, że polskie władze wyjaśniają obecnie ze stroną ukraińską powody wpisania Ihora Mazura na listę poszukiwanych.