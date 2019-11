Joanna Scheuring-Wielgus: PO nie rozumie, dlaczego przegrała w 2015 roku

Joanna Scheuring-Wielgus wypowiedziała się w programie „Onet Rano” między innymi na temat Platformy Obywatelskiej. - Platforma, żeby w ogóle przeżyć na scenie politycznej, musi zrozumieć, bo mam wrażenie, że cały czas nie rozumie, dlaczego przegrała wybory w 2015 roku - powiedziała posłanka. - Rozmawiając w kuluarach z politykami PO niestety czasem mam przeświadczenie, że to do nich nie dotarło. Że Platforma cały czas nie jest obywatelska. Ona ma ten przymiotnik w swojej nazwie, ale cały czas nie rozumie, że nie wystarczy robić sobie przysłowiowych „selfików” na marszach z ludźmi, którzy maszerują i walczą o swoje prawa, tylko naprawdę trzeba wziąć się do roboty i działać - dodała.

