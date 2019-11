Imigranci zostają w Europie

W UE jest od 3,9 do 4,8 miliona nieautoryzowanych imigrantów — twierdzi amerykański instytut badawczy. Jedna czwarta z nich czeka na rozpatrzenie wniosku azylowego, reszta albo dostała się do UE nielegalnie i wniosku nie złożyła, albo ich wniosek został odrzucony, albo przyjechała na podstawie legalnych wiz, ale została po ich wygaśnięciu. Liczba robi wrażenie, ale na obszar zamieszkały przez około 500 mln ludzi (UE plus kraje EFTA) to nie więcej niż 1 procent populacji. Czterokrotnie większa jest liczba legalnych imigrantów, czyli osób spoza obszaru UE-EFTA, które mają już na tym obszarze legalne prawo pobytu.

Jeśli chodzi o przyjezdnych o nieuregulowanym statusie, to najwięcej jest ich w Niemczech — między 1 a 1,2 mln — co jest spuścizną po wielkiej fali migracyjnej z 2015 roku. Kolejno na liście znalazły się Wielka Brytania (0,8-1,2 mln), Włochy — 500 do 700 tysięcy, i Francja — 300 do 400 tysięcy. W Europie jest teraz około miliona więcej nieautoryzowanych imigrantów niż w 2014 roku, czyli przed kryzysem migracyjnym, ale nieco mniej niż w 2016 roku. Co jednak ciekawe w porównaniu z 2016 rokiem zwiększyła się liczba imigrantów nielegalnych, czyli tych, którzy ani nie mają prawa pobytu, ani nie czekają na rozpatrzenie wniosku azylowego. To oznacza, że w ciągu ostatnich lat kilkaset tysięcy wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, ale osoby te nie wróciły do krajów pochodzenia.