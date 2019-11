Tbilisi: Protestujący zablokowali parlament. Policja użyła armatek wodnych

Zmianę poparli wszyscy 44 deputowani partii opozycyjnych, ale przeciwko głosowało trzech posłów rządzącego Gruzińskiego Marzenia a kolejnych 37 wstrzymało się od głosu. To sprawiło, że projekt ustawy nie zebrał wymaganych 113 głosów, co stanowi trzy czwarte składu izby.

Side streets as police assemble. Police car with sound cannon seen in the background. #Georgia #TbilisiProtests Photo: @EKorbezashvili pic.twitter.com/ph7tGQrRDj