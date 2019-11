Joanna Senyszyn o zniesieniu 30-krotności: Próba dorwania się do pieniędzy

Prof. Joanna Senyszyn w programie "Onet Rano" wypowiedziała się na temat projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego zniesienia limitu 30-krotności przy składkach ZUS. - Przy projekcie PiS zmniejszą się dochody samorządu terytorialnego i mniejsze będą kwoty wpływające do NFZ - powiedziała Senyszyn. - To przede wszystkim próba dorwania się do pieniędzy już, w tej chwili - podkreśliła.

