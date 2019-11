Sondaż: Czy sprawa Banasia wpływa na ocenę rządu PiS?

Po materiale "Superwizjera" Marian Banaś - po wcześniejszym dokonaniu zmian w kierownictwie NIK - udał się na bezpłatny urlop, z którego wrócił 17 października, już po wyborach parlamentarnych.

Badanie oświadczeń majątkowych Banasia CBA zakończyło 16 października, po pół roku, i według nieoficjalnych informacji – wynik jest dla zainteresowanego niekorzystny. CBA po nich może zdecydować, czy skierować sprawę do prokuratury.

– W formie pisemnej prezes odniósł się do zastrzeżeń CBA, w środę (23 października - red.) zostało skierowane pismo – poinformował Zbigniew Matwiej, szef wydziału prasowego NIK. Treść wyjaśnień prezesa NIK nie została ujawniona.

"Czy niejasności wokół obecnego prezesa NIK Mariana Banasia wpływają na Pani/Pana ocenę działań obecnego rządu?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

44,4 proc. respondentów odpowiedziało, że w związku z niejasnościami wokół Banasia ocenia rząd bardziej negatywnie. Z kolei 7,2 proc. ocenia obecny rząd bardziej pozytywnie, a dla 20,2 proc. sprawa Banasia nie ma wpływu na ocenę rządu.

28,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Sprawa Banasia spowodowała pogorszenie wizerunku rządu u co drugiego mężczyzny i wśród 4 na 10 kobiet. Odsetek osób uważających, że sprawa ta niekorzystnie odbiła się na tym jak postrzegają gabinet rośnie wraz z wiekiem, wśród osób do 24 lat jest to co piąty respondent, pośród tych, którzy skończyli 50 lat – przeszło połowa. Pogorszenie opinii o rządzących deklaruje prawie co druga osoba z wyższym wykształceniem. Biorąc pod uwagę dochód takiego zdania jest co druga osoba zarabiająca od 1001 do 2000 zł , oraz od 3001 do 5000 zł. Odpowiedź tę wskazywali najczęściej mieszkańcy miast wielkości od 200 do 499 tys. mieszkańców – prawie 6 na 10 z nich - komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.