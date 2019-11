Boris Johnson nie zgodzi się na kolejne referendum niepodległościowe w Szkocji

Pytany, czy jako premier udzieliłby zgody na kolejny plebiscyt, Johnson odparł, że nie. - Nie chcę kolejnego referendum - oświadczył dodając, że nie widzi powodu, by wracać do tej kwestii.

By referendum było wiążące, musi się na nie zgodzić rząd Zjednoczonego Królestwa. Sturgeon zapowiedziała, że zwróci się do gabinetu Borisa Johnsona z odpowiednim wnioskiem tuż przed zaplanowanymi na 12 grudnia przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi.

Do słów Johnsona również w niedzielę w Sky News odniosła się Nicola Sturgeon. - To nie jest dające się utrzymać stanowisko, z pewnością nie jest to stanowisko demokratyczne - oceniła. - Wszyscy w Szkocji wiedzą, że będzie kolejne referendum niepodległościowe. Zwycięstwo SNP w wyborach będzie jasnym sygnałem, że chcemy wziąć naszą przyszłość w swoje ręce, a nie chcemy sytuacji, w której to Boris Johnson narzuca nam przyszłość - mówiła szefowa Szkockiej Partii Narodowej.

Przedstawicielka gabinetu cieni laburzystów Rebecca Long-Bailey powiedziała, że Partia Pracy nie blokowałaby kolejnego referendum niepodległościowego w Szkocji, gdyby szkockie władze wnioskowały o to po wyborach, które w tym kraju odbędą się w 2021 r. Zapewniła, iż laburzyści chcą, by Szkocja pozostała częścią Wielkiej Brytanii. Wcześniej Partia Pracy zapowiadała, że w przypadku drugiego referendum opowie się przeciw niepodległości Szkocji.

Lider Szkockiej Partii Liberalnych Demokratów wyraził brak zaufania wobec przewodniczącego Partii Pracy w kwestii zachowania jedności państwa. - Jest całkiem jasne, że Jeremy Corbyn rozbije Zjednoczone Królestwo, jeśli dzięki temu zdobędzie klucz do Downing Street nr 10 - powiedział Willie Rennie.