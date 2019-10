Nie ma kandydata opozycji na marszałka

Nasi rozmówcy są zdziwieni pojawieniem się nazwiska Sławomira Rybickiego jako kandydata na marszałka. Taką informację podały we wtorek "Fakty TVN". - Nie było ani takiego, ani żadnych innych ustaleń - podkreśla nasz informator. We środę rano politycy PO sygnalizowali w porannych audycjach, że takie porozumienie już jest i dotyczy marszałka Senatu.

We wtorek odbyły się rozmowy Grzegorza Schetyny z liderami innych partii opozycyjnych. Jeśli do porozumienia dojdzie, to w prezydium Senatu mają być reprezentowane wszystkie partie polityczne, których przedstawiciele zostali wybrani.