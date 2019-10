Prognoza: PiS wygrywa i rządzi samodzielnie

Według prognozy z dużą przewagę wygra Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 46,5 proc. wyborców.

Koalicja Obywatelska może liczyć na 28,7 proc. głosów, Lewica - na 13,4 proc.

Próg wyborczy według prognozy przekroczy też Koalicja Polska, zyskując poparcie 6,2 proc. wyborców.

Konfederacja z wynikiem 4,4 pkt. proc. nie wchodzi do Sejmu.

Takie procentowe poparcie dla PiS przekłada się na 247 mandatów w Sejmie - o 16 więcej niż potrzeba do samodzielnych rządów, o 29 za mało, by m.in. odrzucić weto prezydenta i o 60 za mało, by mieć większość konstytucyjną.

Koalicja Obywatelska według prognozy wprowadziłaby do Sejmu 144 posłów, a Lewica - 55. Koalicja Polska, czyli PSL-Kukiz'15 zyskałaby 13 mandatów. 1 mandat przypada Mniejszości Niemieckiej.

Badania.pro poddały analizie wybory z 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 oraz 2018 roku i na podstawie wyników partii politycznych w każdym z 41 okręgów wyborczych do sejmu opracowały specjalny algorytm pozwalający z dużym prawdopodobieństwem wskazać, w których okręgach wyborczych poszczególne partie polityczne zdobędą mandaty do Sejmu w 2019 roku.

Algorytm jest oparty na obserwacji trendów odchyleń poparcia oddzielnie dla każdej z partii politycznych w każdym z 41 sejmowych okręgów wyborczych w porównaniu z wynikiem ogólnopolskim - wyjaśnia Onet.