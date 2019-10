"New York Times": Populistyczny PiS nagrodzony za hojne programy socjalne

"PiS zapewnił sobie mandat (do rządzenia) - wynika z badań exit polls" - czytamy w "NYT". Dziennik pisze, że PiS odwołuje się do nacjonalistyczny haseł o pokrzywdzonych, które są dobrze przyjmowane na polskiej wsi oraz w miasteczkach we wschodniej części kraju, które "nie nadążają za bogatszymi miastami z zachodu".

