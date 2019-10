Lech Wałęsa nazwał Kornela Morawieckiego „zdrajcą”. Katarzyna Lubnauer: Nie zgodzę się

6 października 2019 roku na konwencji Koalicji Obywatelskiej zabrał głos były prezydent Lech Wałęsa, który odniósł się między innymi do przeszłości Solidarności. Wypominał zmarłemu Kornelowi Morawieckiemu „zdradę”. – Robią z niego bohatera, a on w środku, stan wojenny, atakują nas, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada! Zdrajca. Taka jest prawda, ale wybaczmy mu. Nie mówiłem o tym, bo wiedział, że nie dużo potrafi. Olaliśmy to – mówił Wałęsa. Dodał także, że „po chrześcijańsku wybacza”.





Poniżej dalsza część artykułu