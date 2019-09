Groźby śmierci pod adresem Lubnauer. "To były dwa maile"

Jak podało Radio Zet, zatrzymany to funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, czyli formacji powołanej do ochrony parlamentu. Centrum Informacyjne Sejmu napisało w komunikacie, że mężczyzna ma 19-letni staż, a do jego pracy nie było żadnych zastrzeżeń. W trybie natychmiastowym ma zostać wydalony ze służby.

Katarzyna Lubnauer odniosła się do sprawy w RMF FM. Poinformowała, że w poniedziałek komendant Straży Marszałkowskiej spotkał się z nią, by wyrazić słowa ubolewania z powodu tego, co zaszło. - No i jest coś w tym, że w sytuacji, w której mamy cały Sejm okrążony jak forteca i wydaje się, że powinniśmy być szczególnie bezpieczni, okazuje się, że zagrożenie jest gdzieś w środku - powiedziała posłanka.



Dodała, iż komendant powiedział jej, że nie pamięta, żeby podobna sprawa miała kiedykolwiek miejsce. - Mnie wydawało się zawsze, że śmierć Adamowicza to nie dosyć, że tragedia, to powinno być ostrzeżenie dla nas wszystkich, powinno być czymś, co powoduje, że wszyscy się zatrzymujemy i zastanawiamy, a dla kogoś stało się to wzorem do naśladowania - zaznaczyła Lubnauer.

- To były dwa maile, czyli to nie było tak, że ktoś pod wpływem chwili napisał jednego, tylko napisał jednego, potem doszedł do wniosku, że tamten był niewystarczająco mocny, w związku z tym przesłał po chwili jeszcze kolejnego maila z tego samego adresu - relacjonowała.

Oświadczyła, że nie chciała nagłaśniać sprawy, ale po zatrzymaniu podejrzanego uznała, że to dobra okazja by ostrzec, że "takie rzeczy nie są bezkarne".