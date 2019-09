Tyszkiewicz: Jarosław K. będzie się smażył w piekle

W swoim wpisie na Facebooku Wadim Tyszkiewicz "za co Jarosław K. będzie się smażył w piekle".

"Za to, że skłócił i podzielił pan 38 milionowy naród, za to, że brat staje przeciw bratu, za to, że po kościele przy rosole, przy rodzinnym stole, ludzie skaczą sobie do oczu, jak 30 lat temu, za nienawiść, za to, że mimo tego, że jestem katolikiem- nie chodzę już do kościoła, za to, że zagrożone jest to, co tak ciężką pracą wypracowaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat, za to, że polską demokrację cofnął pan o 30 lat do czasów Kiszczaka" - wymienia prezydent Nowej Soli.