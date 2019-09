Matteo Salvini się nie poddaje. Zapowiada referenda przeciw rządowi

Liga przez czternaście miesięcy rządziła we Włoszech w koalicji z Ruchem Pięciu Gwiazd. Rząd upadł po rozpadzie koalicji. Salvini chciał przeprowadzić przedterminowe wybory. Liczył, że wykorzysta w ten sposób swoją rosnącą popularność.

- Będziemy rzucać wyzwanie tym zdrajcom, którzy są zamknięci w swoich biurach - mówił dziś Salvini.

- W nadchodzących miesiącach będzie rząd obywateli - dodał. Były szef MSW zapowiedział, że przeprowadzi referenda, które odwołają planowane zmiany w prawie. Jedno z nich dotyczy zmiany ordynacji wyborczej, co może w przyszłości utrudnić jego partii przejęcie władzy.

Aby we Włoszech odbyło się referendum, potrzebnych jest co najmniej 500 tys. podpisów. - Jeśli dotkną naszego rozporządzenia o bezpieczeństwie, to nie zbierzemy 500 tys. podpisów, ale raczej pięć milionów, aby bronić świętych granic naszego narodu - zapowiedział.

- Włosi nie będą niczyimi niewolnikami - dodał.