Burmistrz Londynu: Populiści jak przed wojną. Wymienił Polskę

- Czy żyjemy w czasach, które przypominają lata 30.? Jeśli spojrzymy na to, co się wydarzyło - pojawienie się charyzmatycznych przywódców, którzy wykorzystywali siłę nienawiści do dzielenia społeczeństwa - mówił burmistrz Londynu.

- Spójrzmy na to, co dzieje się w całej Europie. Ludzie próbują dzielić społeczeństwo. Używają do tego języka nienawiści, robią kozła ofiarnego z osób z powodu ich orientacji seksualnej, pochodzenia, wiary i tym, kim są - dodał.

- Spójrzmy na język, którego używa Donald Trump i kilku innych przywódców, którzy wygrywają wybory w całej Europie. Od Węgier po Polskę, Francję, Włochy i Wielką Brytanię. Mówią, że islam i Zachód stoją w sprzeczności - mówił Khan.

Prezydent Donalda Trump w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd do Polski. Wyjaśnił, że musi zostać w kraju z powodu zbliżającego się do Florydy huraganu Dorian. Do Warszawy w jego miejsce przybył wiceprezydent Mike Pence. Wielokrotnie amerykański prezydent i burmistrz Londynu krytykowali się publicznie.

Agencja Reutersa w swojej depeszy informuje, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 roku opierając swoją kampanię na wzmacnianiu obaw wobec migrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Przed październikowymi wyborami informuje, że obroni kraj przed "ideologią LGBT".

Khan powiedział w Gdańsku, że wydarzenia takie jak brexit zostały wywołane przez polityków, którzy starają się grać na ludzkich lękach, a nie zajmować się nimi.