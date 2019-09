Erdogan: Nie mogą zabraniać nam posiadania broni atomowej AFP

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że jest nie do zaakceptowania, by kraje posiadające broń atomową zabraniały Ankarze posiadania broni atomowej. Erdogan nie zadeklarował jednak czy Turcja będzie zmierzać do pozyskania własnej broni atomowej.