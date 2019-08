Niemcy: Syryjczyk skazany przed wyborami

Adwokat Syryjczyka Ricarda Lang posunęła się nawet do stwierdzenia, że dzień wyroku jest smutnym dniem dla państwa prawa. Jej zdaniem, gdyby proces odbywał się nie w tym wschodnim landzie, ale na przykład w Hamburgu czy Nadrenii Północnej-Westafalii, to nigdy nie doszłoby do takiego wyroku. A sam skazany Alaa S. stwierdził w ostatniej mowie przed ogłoszeniem wyroku, że ma nadzieję, iż nie stanie się "drugą ofiarą prawdziwego sprawcy".

Czy były polowania na cudzoziemców?

Rozgrywało się to w nocy, w czasie festynu z okazji 875. rocznicy powstania miasta. Daniel H. był synem Kubańczyka i Niemki. Z tego nie czysto niemieckiego pochodzenia był czasem szykanowany.

Przez kilka następnych dni Chemnitz przetoczyła się fala demonstracji. Odbywały się pod pomnikiem Karola Marksa (Chemnitz w czasach NRD nosiło nazwę Karl-Marx-Stadt), kilkadziesiąt metrów od miejsca zabójstwa.

Politycy głównego nurtu i prasa spoza Saksonii, po obejrzeniu jednego wrzuconego do internetu nagrania, używali nawet nazwy "Hetzjagd", oznaczającej bezwzględne uporczywe polowanie (na cudzoziemców). Miejscowa prasa nie stosuje takiego określenia, uważa je za przesadzone. Podobnego zdania był szef Urzędu Ochrony Konstytucji, zajmującego się kontrwywiadem, Hans-Georg Maaßen, który musiał się z tego powodu podać do dymisji.

Teraz waży się jego los w CDU, partii od czasu upadku NRD nieprzerwanie rządzącej w Saksonii, samodzielnie lub w koalicji. Liderzy federalni partii pewnie już by go wyrzucili, ale saksońska CDU błaga, by tego nie czynili. Zwłaszcza przed wyborami do landtagu 1 września. Przysłużyłoby się to bowiem Alternatywie dla Niemiec. Przez wiele tygodni w większości sondaży była ona na pierwszym miejscu, ostatnio jednak CDU nabrała wiatru w żagle – ma kilkupunktową przewagę.

Jak pisaliśmy w czwartek, oburzenie wielu Niemców wywołało też to, w jaki sposób podejrzani trafili do Niemiec. Farhad Ramazan A. pochodzi co prawda z Iraku, ale zaraz po urodzeniu zamieszkał w rodziną w Stambule, gdzie prowadzili spokojne życie. Przedostał się do Niemiec korzystając z wielkiego eksodusu imigrantów w 2015 roku. Co najdziwniejsze: po otrzymaniu odmowy w sprawie azylu, złożył jeszcze jedno podanie i tym razem przedstawił się jako nieletni (a miał co najmniej 21 lat). Nie wiadomo, dlaczego urząd ds. imigrantów na to zezwolił. Rok przed zabójstwem Farhad Ramazan A. był już przyłapywany na kradzieżach i napadach z uszkodzeniem ciała.

Za zbiegłym Niemcy wydali europejski nakaz aresztowania, nie wiadomo, czy jest w Europie.

Skazany w czwartek Alaa S. dostał się do Niemiec w 2015 roku i nie przedstawił dokumentów. Został uznany za uchodźcę z Syrii na podstawie własnego oświadczenia.