Gawkowski: To co robi Schetyna, jest wstrętne

- Mam apel do Grzegorza Schetyny: nie atakuj nikogo po stronie opozycyjnej, bo sam mówiłeś, że wróg jest gdzie indziej - mówi Gawkowski, i dodaje, że "to, co robi Schetyna, jest wstrętne".

- Skoro Grzegorz Schetyna zdecydował się atakować lewicę, to znaczy, że dla niego zwycięstwo nie jest najważniejsze. Jego obchodzi tylko Platforma Obywatelska, a nie Polska i demokracja - powiedział wiceszef sztabu lewicy.