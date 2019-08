Michał Kamiński: Ile kosztowałyby loty, gdyby marszałek Kuchciński miał 12 żon?

- Myślę, że cała ta sprawa marszałka Kuchcińskiego jest kolejnym dowodem na to, że świetnie, iż Polska jest krajem katolickim, a nie muzułmańskim. Proszę sobie wyobrazić, ile by nas kosztowały loty żon marszałka Kuchcińskiego, gdyby był emirem Dubaju i miałby tych żon dwanaście, a nie tylko jedną - powiedział poseł klubu PSL-Koalicja Polska, wybrany z list PO.

Pytany o poniedziałkowe wystąpienie Marka Kuchcińskiego były polityk PiS zaznaczył, że marszałek przeprosił za swoje "niefrasobliwe latanie" pod wpływem "wielkiego nacisku opinii publicznej i mediów". Według Kamińskiego, słowa Kuchcińskiego, który przeprosił "tych, którzy poczuli się urażeni" to formuła osób, które przepraszają, by nie przeprosić i "uciec przed odpowiedzialnością".

- Ale marszałek Kuchciński, jak to kiedyś powiedziałem w Sejmie, być może uniknie werdyktu tej izby, którą reprezentuje, ale na pewno nie uniknie werdyktu historii - powiedział Kamiński.

Jego zdaniem, marszałek Sejmu powinien podać się do dymisji, a w najbliższych wyborach Polacy powinni zagłosować tak, by Kuchciński "już nigdy nie mógł zostać marszałkiem Sejmu".

Według Kamińskiego, prezes PiS Jarosław Kaczyński powinien wyjaśnić, czy wiedział o lotach marszałka. - Jarosław Kaczyński lubi siebie przedstawiać, także jego akolici tak go przedstawiają, jako człowieka, który rządzi Polską, który wszystko ogarnia. Jest pytanie, czy Jarosław Kaczyński wiedział, aprobował działania marszałka Kuchcińskiego, czy marszałek Kuchciński po prostu robi sobie, co chce? To znaczy, czy najważniejsi ludzie w państwie korzystają z pieniędzy podatników bez wiedzy Jarosława Kaczyńskiego, czy Jarosław Kaczyński dał im przyzwolenie, mówiąc: bawcie się Polską - powiedział Kamiński.