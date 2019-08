"Pilna" rozmowa Zełenskiego z Putinem. "Obiecał mi coś"

- Dzisiaj rano rozmawiałem z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o tym (o ostrzałach i śmierci ukraińskich wojskowych). Pilnie do niego zadzwoniłem, powiedziałem, że nie przybliża nas to do pokoju. Bardzo pana proszę o wpłynięcie na tamtą stronę, by przestali zabijać naszych ludzi - powiedział Zełenski na briefingu prasowym w Kijowie. Jak dodał prezydent Ukrainy, wezwał Putina, by wpłynął na to, aby "tamta strona zaprzestała tych działań, to nie zabawa”. - Wszyscy mówią, że chcą pokoju, ale oprócz słów konieczne są szybkie kroki - podkreślił. Jak dodał, Putin "obiecał mu coś", jednak szczegóły mają być ujawnione później.

