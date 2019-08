Zełenski chce zalegalizować hazard na Ukrainie

Prezydent Ukrainy podkreślił, że chce traktować przedstawicieli tureckiego biznesu jako partnerów, a nie konkurentów. - Wspólnie promujmy markę turystyczną Morza Czarnego na świecie - zachęcał obecnych na forum.



Nowy prezydent z państwową wizytą w Turcji przebywa w dniach 7-8 sierpnia.



Hazard jest oficjalnie zakazany na Ukrainie od 2009 roku. Niemniej jednak nie został całkowicie wyeliminowany, tylko nie jest opodatkowany i nie przynosi dochodów do budżetu państwa. Według ukraińskiego ministerstwa finansów, branża hazardowa może dodatkowo przynieść do budżetu do 5 miliardów hrywien (prawie 200 mln dolarów).