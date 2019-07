Jacek Karnowski: Samorządowcy na listach PO? Dramatyczna decyzja

- Jest to też ryzyko ze strony Platformy Obywatelskiej, bo bierze na listę dużo osób niezależnych. Myślę, że to jest dobry ruch. Wraca się do obywatelskości, bo nie będzie tylko funkcjonariuszy partyjnych – stwierdził w programie "Onet Rano" Jacek Karnowski. Prezydent Sopotu odniósł się także do ewentualnego startu Pawła Kowala. - Dla listy będzie to dobre, bo jest to wybitny człowiek. Dla niego jest to dramatyczna decyzja, bo staje się politykiem. Ja bym go do tego namawiał – podkreślił.

