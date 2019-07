Niemcy: Klimat zmienia scenę polityczną

Co ciekawe, zgłosił ją Markus Söder, szef partii prawicowej, jaką jest bawarska CSU, która za punkt honoru stawiała sobie, aby być po drugiej stronie politycznej barykady niż lewicowi Zieloni. To jednak oni notują sondażowe rekordy popularności.

Czas Zielonych

Młodzieżowa organizacja Zielonych (Grüne Jugend) ma już ponad 10 tys. członków, których przybywa w tempie 250 osób miesięcznie.

Wszystko to nie pozostawia złudzeń co do kierunku,w jakim podążać będą Niemcy w ochronie środowiska. Wywodząca się z niemieckiego establishmentu politycznego przyszła szefowa Komisji Europejskiej stawia sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku.

Pod koniec czerwca w Akwizgranie demonstrowało prawie 40 tys. uczniów z Niemiec i innych krajów. Zorganizowano też blokadę odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na zachodnim krańcu kraju. Takich blokad jest coraz więcej.

Organizacje walczące o ochronę klimatu jak Campact, BUND, Greenpeace czy Ende Gelände, nie nadążają z rejestracją nowych członków. Fridays for Future w Kolonii nie ograniczyła się do piątkowej demonstracji, lecz tysiące jej zwolenników protestowało cały tydzień.

Wszystko to nie mogło pozostać bez echa na niemieckiej scenie politycznej. – Ochrona klimatu staje się przedmiotem partyjnej konkurencji, ale jest też wynikiem rosnącej świadomości społeczeństwa – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Thomas Poguntke z uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie.

Z rządowych badań wynika, że troska o klimat znajduje się już na trzecim miejscu na liście problemów nurtujących Niemców. 64 proc. obywateli uznaje ochronę klimatu jako najważniejsze wyzwania. Trzy lata temu takiego zdania było 53 proc. pytanych o zdanie. 65 proc. Niemców jest obecnie zdania, że najważniejsza jest sprawa sprawiedliwości społecznej. Dla 69 proc. obywateli najważniejsza jest oświata szkolna.