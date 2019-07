Sasin: Epatowanie orientacją seksualną? Nie na miejscu tv.rp.pl

- Epatowanie swoją orientacją seksualną wydaje mi się czymś nie na miejscu. To są prywatne sprawy każdego człowieka - powiedział w radiowej Trójce wicepremier Jacek Sasin, odnosząc się do marszów równości. Dodał, że osobiście nie jest zwolennikiem organizowania takich imprez, ale w Polsce każdy ma prawo do organizowania pokojowych manifestacji.