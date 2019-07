Hiszpania: Pedro Sanchez przegrał głosowanie ws. wotum zaufania

Było to pierwsze głosowanie ws. wotum zaufania dla próbującego sformować rząd Sancheza. Drugie głosowanie odbędzie się w czwartek - wówczas rządowi do wygrania głosowania wystarczy zdobycie większości względnej (w pierwszym głosowaniu rząd musiał uzyskać większość bezwzględną - czyli 176 głosów).

We wtorkowym głosowaniu od głosu wstrzymali się parlamentarzyści Podemos. Przed czwartkowym głosowaniem socjaliści zaoferowali Podemos stanowisko wicepremiera ds. socjalnych dla Irene Montero, partnerki lidera Podemos Pablo Iglesiasa. Źródła w Podemos i PSOE twierdzą, że negocjacje między tymi partiami dotyczą tego, jaką rolę będą odgrywali w rządzie ministrowie Podemos.

Sanchez, który w wyborach parlamentarnych nie uzyskał większości, usiłuje doprowadzić do zawarcia porozumienia koalicyjnego z Podemos, które pozwoli mu sformować rząd.

Sanchez pełni obowiązki premiera od kwietniowych wyborów, w których PSOE uzyskała 123 mandaty. Podemos zdobyło 42 mandaty - łącznie obie partie nie uzyskały więc bezwzględnej większości. Wcześniej utworzył rząd mniejszościowy 2 czerwca 2018 roku, po upadku rządu Mariano Rajoya.

Jeśli Sanchez nie uzyska wotum zaufania w czwartek, wówczas kolejne głosowania zostaną przeprowadzone we wrześniu. Jeśli i one nie wyłonią rządu - dojdzie do rozpisania przedterminowych wyborów, które odbędą się 10 listopada.